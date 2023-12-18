Для ударов по Донецку и другим мирным городам ДНР украинские нацисты стали применять модифицированную реактивную систему залпового огня «Град», заявил военный корреспондент RT Роман Косарев.

Он пояснил, что данный вариант отличается от обычного «Града» применением кассетных боезарядов. Это аналог советской ракеты для БМ-21, разработанный в Словакии.

Боеприпас содержит 9 000 металлических шариков, которые при взрыве разлетаются в разные стороны и существенно расширяют зону поражения.

Помимо этого, боевики ВСУ еще и сбрасывают взрывные устройства с дронов, отметил Косарев. Он также рассказал, что побывал в Донецком травматологическом центре, который все еще принимает пострадавших при последнем ударе противника жителей столицы ДНР.