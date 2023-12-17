В своем телеграм-канале военкор Чингис Дамбиев показал видео с подбитым украинским танком Т-64БВ, передает портал News.ru.

Журналист уточнил, что события происходили у населенного пункта Веселый Гай, что на территории ДНР. По боевой машине противника прилетел дрон-камикадзе «Ланцет», который спровоцировал детонацию боекомплекта и возгорание танка.

На кадрах записи видна догорающая бронетехника на одной из улиц поселка. По словам военного корреспондента, экипаж не успел выбраться из боевой машины.

Напомним, ранее в Сети появилось видео боевой работы РСЗО «Град» ВС России, которые накрыли позиции ВСУ на Угледарском направлении. По предварительным данным, зажигательные боеприпасы уничтожили три опорных пункта и ликвидировали до 200 боевиков противника.