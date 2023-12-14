В ночь на 14 декабря начал работать контрольно-пропускной пункт «Торфяновка», расположенный на границе России и Финляндии. Однако водители автомобилей, желавшие въехать на территорию Финляндии, столкнулись с проблемой – снежными сугробами. Соответствующее видео было опубликовано порталом «Фонтанка».

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как финские пограничники открыли ворота КПП, но первый автомобиль остановился у сугроба, высотой по колено. После непродолжительной беседы с пограничниками водители первого автомобиля достал из багажника лопату и самостоятельно убрал снежный завал.

По словам читателей издания, которые и поделились кадрами, на КПП в первые часы его работы скопилось порядка 40 автомобилей. При этом после расчистки сугробов финские пограничники пропускали автомобили быстро, затрачивая на проверки каждого автомобиля примерно по 15 минут. Напомним, что КПП возобновило работу впервые после закрытия в ноябре.