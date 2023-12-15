Перебравшийся в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков недавно впервые покинул Америку, приехав в Казахстан. Точная причина визита старшего сына Кристины Орбакайте в граничащую с Россией страну неизвестно. Никита опубликовал на своей страничке в социальной сети фото из СПА с бассейном.

На опубликованной фотографии можно увидеть стоящего у бассейна Никиту Преснякова в банном халате. При этом внук Пугачевой решил пока не менять свой новый имидж и не стал сбривать бороду. Однако никаких подробностей срочного визита Никиты Преснякова в Казахстан на данный момент нет.

Напомним, что в прошлом году Никита вместе со своей супругой Аленой уехал из России в США, где пара поселилась в квартире в Лос-Анджелесе. В штатах сын Кристины Орбакайте пытается построить карьеру клипмейкера, а его жена поступила в местный университет, чтобы получить образование. Некоторые американские знаменитости уже воспользовались услугами Никиты по созданию клипов.