Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» обрел множество поклонников. Но несмотря на свою бешеную популярность, сериал получил также и массу критических отзывов. Но пока происходят споры вокруг данного сериала, внимательные зрители решили написать о киноляпах, допущенных в этой картине.

Внимательные зрители старшего возраста, которые учились во времена СССР, заметили, что одна из главных героинь – Айгуль ежедневно носит в школу белый фартук. Зрители напомнили, что в советской школе белые фартуки являлись частью праздничного гардероба, а в повседневной школьной жизни девочки надевали фартуки темного цвета.

Кроме того, дотошные зрители подчеркнули, что во времена СССР не было желто-белой разметки пешеходного перехода. Данный стандарт был введен в России в 2014 году. При Союзе зебра была белого цвета.

Также в некоторых сценах можно заметить на заднем плане современные новостройки, возвышающиеся над пятиэтажками. Еще одна неточность, которую не спрятали создатели картины, – это пластиковые окна в многоквартирных домах. В конце 80-х годов все оконные рамы были изготовлены из дерева.