Нидерландские власти сообщили, что боевой вертолет ВМС страны и ракетный фрегат сопроводили группу российских кораблей, передает Минобороны РФ.

В Северном море, согласно заявлению официального Амстердама, российский корабль «Стойкий», буксир Сергей Балк и подводная лодка проекта «Варшавянка» вошли в так называемую исключительную экономическую зону страны.

Для сопровождения кораблей, которые скорее всего идут в Средиземное море, были отправлены вертолет NH-90 и фрегат Hr.Ms. De Ruyter.

После того, как российский отряд вышел из исключительной экономической зоны, нидерландские ВМС прекратили сопровождение. Отмечается, что следить за кораблями будут представители друг стран Североатлантического альянса.