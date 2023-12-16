В Синельниковском районе Днепропетровской области после ночной атаки дроно0камикадзе загорелись склады. Об этом заявил глава областного совета Николай Лукашук.

В ночь на 16 декабря сирена воздушной тревоги и взрывы звучали не только в Днепропетровской, но и в Хмельницкой области. Также об ударах БПЛА сообщали жители Киева и Чернигова.

Напомним, ВС РФ регулярно наносят удары по тыловым регионам Украины, где Киев пытается скрывать технику и боеприпасы, обустраивает предприятия по сборке беспилотников из западных комплектующих, использует самые различные промышленные и гражданские объекты для целей ВСУ.

Воздушная тревога по несколько раз в день звучит в Николаевской, Кировоградской, Одесской областях, в западных, центральных и южных регионах страны.