Россия не поступает так, как временщики на Украине, не считающие своих военнослужащих за людей. Она не бросает раненых бойцов и не оставляет солдат на произвол судьбы, как Киев в Крынках под Херсоном, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых в тех же Крынках на произвол судьбы, бросают их там. За своих людей не считают», — цитирует главу государства РИА Новости.

В ходе своей прямой линии 14 декабря Владимир Путин уже упоминал Крынки. Он рассказал, что военнослужащие ВСУ называют переброску туда «дорогой» в один конец, а командование украинской армии осознанно отправляет людей на истребление.

Президент также отметил, что рекомендовал Генштабу не выдавливать ВСУ из Крынок. Для ВС РФ «выгодно», что Киев сам перебрасывает туда элитные подразделения, которые тут же ликвидируются. У российских же военных на данном участке фронта фиксируются только «санитарные потери».