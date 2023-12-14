Российские ВКС пытаются изучить и истощить противовоздушную оборону Украины. Об этом заявила спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.

Так она прокомментировала атаки ВКС России 14 декабря с применением ракет Х-47М2 «Кинжал», запускаемых по Киеву и Хмельницкой области.

Целью российских войск является, по ее мнению, анализ маршрутов зенитных ракет, степени готовности ПВО к отражению атак, способов и скорости реагирования.

Гуменюк также отмечает, что ВКС РФ используют ложные цели и другие способы вынудить ПВО выдать свое местоположение.

Напомним, 14 декабря ВКС РФ нанесли уже несколько ударов по Киеву, взрывы также фиксировались в Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской областях.