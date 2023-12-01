Заграничную командировку экс-президента Украины Петра Порошенко отменили после получения письма с грифом «для служебного пользования», заявил зампред Верховной рады Александр Корниенко.

Он пояснил, что именно из-за этого письма пограничники не стали выпускать Порошенко, несмотря на наличие командировочного предписания. Кто именно написал письмо и что в нем содержалось, не сообщается.

Ранее Порошенко заявил, что он имел разрешение на выезд, подписанное спикером Рады Русланом Стефанчуком, однако на границе его не пропустили. По словам бывшего президента, это «антиукраинская диверсия», так как в процессе поездки он намеревался предпринять меры для разблокировки польской границы для украинских грузов и встретиться с политиками США.

Также Порошенко высказался в том духе, что все хорошо знают, по чьему приказу его не выпустили с Украины.