Проблемы с деньгами могут заставить правительство Украины отказаться от выполнения своих социальных обязанностей, а гражданам страны придется выживать, заявила вице-премьер Ирина Верещук.

По ее словам, конфликт может затянуться на более долгий срок, чем представлялось изначально, поэтому на него потребуется больше бюджетных средств. Кроме того, денег в бюджете может оказаться «намного меньше, чем планировалось».

Верещук заявила, что в связи с этим украинцам придется «больше и дольше» терпеть, но за меньшие деньги.

Стенания вице-премьера объяснил депутат рады Даниил Гетманцев. Он объяснил, что бюджет фактически строится на финансовой помощи Запада, которой нет. Поэтому если правительство не сможет «где-то достать» 9,5 млрд долларов, то с социалкой возникнут серьезные проблемы.