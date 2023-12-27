Певица Вика Цыганова, которая раздавала в Кремле подарки детям, упала в обморок, рассказал «Московскому комсомольцу» ее супруг Вадим.

Он пояснил, что жену пригласили выступить перед детьми из Донбасса, прибывшими на новогоднее шоу, сказать им теплые слова и раздать подарки. Она этим и занималась, однако мероприятие видимо было не согласованным с охраной, которая начала выгонять всех из Кремля.

Охранники проигнорировали просьбу академика Дерябина дать возможность вручить детям подарки. Они выключили свет, что привело к давке. Цыганова из-за этого даже потеряла сознание на улице.