Певица Вика Цыганова, которая раздавала в Кремле подарки детям, упала в обморок, рассказал «Московскому комсомольцу» ее супруг Вадим.
Он пояснил, что жену пригласили выступить перед детьми из Донбасса, прибывшими на новогоднее шоу, сказать им теплые слова и раздать подарки. Она этим и занималась, однако мероприятие видимо было не согласованным с охраной, которая начала выгонять всех из Кремля.
Охранники проигнорировали просьбу академика Дерябина дать возможность вручить детям подарки. Они выключили свет, что привело к давке. Цыганова из-за этого даже потеряла сознание на улице.
«Она же пришла с благой целью – сказать добрые слова детям. А получилось так, как получилось. Хорошими делами прославиться нельзя. У нас все как по Шапокляк: танцевать на кресте в Кремле можно, а раздавать подарки нельзя», – возмутился Вадим Цыганов.