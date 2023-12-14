Телеграм-канал Baza назвал вероятные цели украинских беспилотников ВСУ, сбитых в ночь на 14 декабря.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дроны были уничтожены над Калужской и Московской областью. Всего дежурным силам ПВО удалось ликвидировать 9 беспилотных аппаратов самолетного типа. Причем обошлось без пострадавших и разрушений.

По мнению авторов канала, противник пытался атаковать войсковые части в Подольске и Алабино. Кроме того, его целью могла быть расположенная в Раменском районе Московской области Володарская автобаза.

ВСУ неоднократно использовали беспилотники для атак на российские регионы. Подавляющее большинство дронов сбивается противовоздушной обороной РФ.