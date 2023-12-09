Примерный размер наследства народного артиста России Александра Борисовича Градского, по слухам, составляет впечатляющую сумму – один миллиард рублей. При этом на имущество артиста претендуют двое старших детей Даниил и Мария, а также двое несовершеннолетних братьев Саша и Ваня от Марины Коташенко, с которой Градский официально зарегистрировал отношения за месяц до смерти. Вдова артиста впервые прокомментировала в беседе с «КП» подробности судебного процесса касательно отказа в выплате супружеской доли бывшей жене Градского Ольге Семеновне.

«Это решение вызвало ярость и гнев не только с её стороны, но и со стороны старших детей. Хотя все имущество было поделено поровну между наследниками, старшие дети получили такие же доли, как и малолетние дети Александра Борисовича. Они ни в чем не были ущемлены, но равных долей им показалось мало. Более алчного, агрессивного поведения Даниила и Марии Градских и в суде, и в ходе телепередач по отношению к их младшим братьям, сложно представить. Они стали для моих детей настоящим кошмаром, лишили их покоя, бесконечно втравливая малышей в эпицентр устроенного ими из корыстных побуждений публичного скандала», – рассказала Марина Градская.

По ее словам, еще при жизни Александр Градский обеспечил достойное образование своим старшим детям, а также приобрел каждому из них по собственной квартире в Москве. При этом после смерти отца, они вместо того, чтобы поддержать своих меньших братьев решили отнять у них все имущество, оставив ни с чем.