Вашингтон требует от американских городов заменить свинцовые водопроводные трубы

Теперь большинству городов в Штатах придется в течение 10 лет менять старые водопроводные трубы, выполненные из ядовитого свинца, о чем сообщает Associated Press. Это вызвано ужесточением федеральных правил в Агентстве по охране окружающей среды (EPA), выполненным по инициативе администрации Байдена, пообещавшей избирателям снизить содержание свинца в питьевой воде ради предотвращения кризисов общественного здравоохранения.

В Соединенных Штатах миллионы жителей потребляют питьевую воду из свинцовых труб, и в EPA пообещали, что ужесточение стандартов в отношении труб улучшит показатели IQ у детей, а также снизит высокое кровяное давление и периодичность сердечных заболеваний у взрослых. Это самый масштабный пересмотр федеральных норм за более чем три десятилетия, и он обойдется США в миллиарды долларов. Однако для реализации этого плана потребуется преодолеть огромные препятствия.

«Эти улучшения гарантируют, что в не столь отдаленном будущем в Штатах больше никогда не будет ни одного города и ни одного ребенка, отравленного этими трубами», – так отреагировала Мона Ханна-Аттиша, педиатр и защитник питьевого водоснабжения, которая ранее подняла тревогу по поводу свинцовых труб г. Флинт (Мичиган).

Байденовская администрация ранее заявляла о намерении, чтобы все 9 миллионов свинцовых труб на водоотводах в США были удалены и как можно скорее. Трубы из свинца соединяют в Америке уличные водопроводы с домами и обычно являются крупнейшим источником свинца в питьевой воде. Такие трубы наиболее распространены в старых промышленных регионах страны.

Кризис, связанный со свинцовыми трубами, особенно сильно ударил по бедным американским городам с преимущественно чернокожим населением, такими как г. Флинт, что привело к повышению EPA оценок риска из-за содержания свинца в питьевой воде.

Отмечается, что влияние свинцовых труб выходит за рамки общественного здравоохранения. После шума в СМИ возник кризис использования водопроводной воды, потребление которой снизилось на национальном уровне, особенно среди чернокожего и латиноамериканского населения. На этом фоне администрация Байдена заявила, что инвестиции в водопроводные системы жизненно важны для исправления существующей несправедливости и для обеспечения каждого американца безопасной питьевой водой, не содержащей свинец.

«Мы пытаемся исправить давнюю несправедливость», – заявила Радхика Фокс, глава Управления водных ресурсов в EPA. «Мы сгибаем дугу в сторону равенства и справедливости в этом вопросе наследия».

Неустранимый свинец в водоснабжении

Инициатива, получившая название «Усовершенствования правил по свинцу и меди», впервые потребует от коммунальных предприятий заменить все свинцовые трубы, даже если уровень свинца в них не слишком высок. Прежде многим американским городам не приходилось менять свинцовые трубы, и многие местные администрации даже не знают, где эти трубы находятся.

В объявленном федеральном плане по свинцовым трубам есть некоторые исключения в отношении 10-летнего срока замены. Некоторые города, такие как Чикаго, с наибольшим количеством свинцовых труб в системе водоснабжения, получат больше времени. Также отмечается, что предприятия водоснабжения с плотной сетью свинцовых трубопроводов (более 2000 штук) также могут получить более длинный срок.

Стремление к сокращению содержания свинца в американской водопроводной воде является частью более широких усилий федеральных властей по борьбе с воздействием свинца на население, которые включают в себя более строгие ограничения на пыль от свинцовой краски в старых домах и детских учреждениях, а также намерение однажды полностью исключить свинец из авиатоплива.

В 1991 году EPA приняло первые всеобъемлющие правила регулирования питьевой воды в США. Введенные нормы, как отмечается экспертами, значительно помогли снизить содержание свинца в питьевой воде, однако оставили некоторые лазейки, допускающие повышенные уровень свинца. Кроме того, нормы EPA по свинцу контролировались федералами достаточно слабо, что позволяло городским администрация попросту игнорировать их.

«Теперь мы знаем, что буквально десятки миллионов американцев подвергаются воздействию низкоуровневого содержания свинца в питьевой воде, что оказывает большое влияние на население, и существующие правила по свинцу не исправляют эту ситуацию», – заявил Эрик Олсон, эксперт из «Совета по защите природных ресурсов», добивавшийся изменения норм еще в начале 1990-х. «Мы надеемся, что это новое правило наконец окажет влияние».

Кроме того, в EPA объявили о намерении снизить официальный уровень риска, при котором коммунальные предприятия будут вынуждены принимать меры. А федеральные чиновники агентства призывали власти городов лучше информировать общественность при обнаружении повышенного уровня свинца в водопроводе.

Еще одно вводимое EPA изменение касается способа измерения содержания свинца. Коммунальным предприятиям придется собирать теперь больше проб, и теперь одно это может иметь серьезные последствия, поскольку когда в Мичигане решили сделать нечто подобное, то количество населенных пунктов с отмеченным высоким уровнем свинца резко возросло в этом штате.

У американской общественности будет возможность прокомментировать нововведение, поскольку EPA планирует опубликовать окончательную версию правила лишь осенью 2024 года. А затем наступит некоторый период ожидания, прежде чем новые нормы окончательно вступят в силу.

Затраты на десятки миллиардов

В отличие от других загрязнителей, свинец из стенок труб поступает в питьевую воду, уже покинувшую очистные сооружения. Главное средство от этого – добавление специальных химикатов, предотвращающих вымывание свинца из труб и сантехники. Это сложно. В Соединенных Штатах дом с опасным уровнем свинца может находиться рядом с домом, в котором свинцового заражения вообще нет.

В конечном итоге коммунальным предприятиям придется решить, готовы ли они оплачивать полную стоимость замены свинцовых труб, поскольку это слишком дорого для большинства потребителей.

«Мы настоятельно рекомендуем платить за это предприятиям водоснабжения», – заявила Радхика Фокс из EPA.

В отраслевой группе «Американская ассоциация водопроводных предприятий» (AWWA) заявили, что поддерживает цели Агентства по охране окружающей среды в отношении замены труб, но отмечают, что неизбежность возникновения серьезных проблем. Вырастут затраты, будет трудно получить разрешение домовладельцев на работы по замене труб, а также придется затрачивать ресурсы на другие загрязнители, включая вредные «вечные химикаты» группы PFAS, заявили в AWWA.

При прежней администрации Трампа проблема свинца в американской воде была решена введением новых стандартов также незадолго до окончания его президентского срока. Принятые тогда федеральные правила вынуждали коммунальные предприятия в Штатах принимать более решительные меры, лишь когда уровень свинца в воде поднимался слишком высоко, а также требовали от них проверок детских садов и школ. Также от общин требовалось обнаружить все свинцовые трубы, с завершением первоначальной инвентаризации к октябрю 2024 года.

Но группы американских экологов раскритиковали нормы трамповской администрации, назвав их слишком поверхностными. В ответ администрация Байдена заявила о подготовке новых улучшений федеральных правил, о которых и было объявлено в четверг (30 ноября).

«Закон об инфраструктуре» 2021 года предусматривал выделение $15 миллиардов на работы по поиску и замене свинцовых труб. Однако потребуется значительно больше. Дополнительные федеральные средства для улучшения водной инфраструктуры уже доступны, и EPA оказывает дополнительную помощь небольшим общинам. Тем не менее, некоторые американские штаты предпочитают не спешить с решением «свинцовой» проблему, предпочитая отказываться от первого раунда федерального финансирования на эти цели.

В нескольких городах США замену свинцовых труб уже выполнили. После новостей о кризисах со свинцовым водоснабжением, администрации некоторых общин самостоятельно нашли средства и обеспечили эффективную замену свинцовых труб, приняв правила, требовавшие от домовладельцев беспрепятственно пускать на свою территорию строительные бригады.

Замена свинцовых труб в Соединенных Штатах обойдется дорого, но EPA подчеркнули, что здесь польза для здоровья намного перевешивает затраты. Эти преимущества, по словам Радхики Фокс, «действительно бесценны».