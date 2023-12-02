Известная российская певица Валерия со своим супругом продюсером Иосифом Пригожиным побывали на премьере комедии «Елки 10». В беседе с журналистами супруги отметили, что все праздники будут работать. Но после «новогоднего часа» соберутся всей семьей за праздничным столом.

Артистка отметила, что ее муж очень сильно любит салат «Оливье», но она не понимает этого пристрастия. В ответ на слова супруги продюсер заявил, что невероятно любит поесть.

«Я люблю пожрать. Я Оливье и без праздников ем, а в праздники мандаринчики», – заявил Пригожин.

На вопрос журналистов о методах похудения, к которым прибегают многие знаменитости, Пригожин ответил, что справится с этим самостоятельно. А Валерия добавила, что супругу бесполезно садиться на диету, так как он этого не хочет.

«Он (Пригожин – ред.) сам на нее не садится! Он сам хозяин своей жизни», – пояснила артистка.

Валерия также добавила, что ей не понятно обжорство в новогоднюю ночь, а салат «Оливье» никогда не был в числе ее любимых блюд.