Российские военные получили и испытали в деле FPV-дроны «Гастелло», предназначенные для атак противника в темное время суток. Беспилотники оснащены ночной видеокамерой, позволяющей обнаруживать позиции ВСУ даже в кромешной тьме, передает РИА Новости.

Дроны «Гастелло» разрабатывались с учетом всех пожеланий военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Первые их модификации были отправлены в войска в августе текущего года и хорошо себя зарекомендовали.

Новая версия оснащена высокочувствительной ночной камерой, он может преодолевать расстояния до 7 километров и нести 3 кг полезной нагрузки.

Разработчики дрона «Гастелло» ранее сообщали, что в нем используются импортные комплектующие. Однако они постепенно заменяются на отечественные доля которых в конечном итоге составит 95 процентов.