Украинский актер Василий Кухарский ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказали в «Театре на Подоле» в Киеве, где артист служил с 2008 года и до начала конфликта.

Российскому зрителю Кухарский известен по одному из эпизодов сериала «Возвращение Мухтара-4», в котором он снялся в 2007 году. Засветился артист и в пятом сезоне этого проекта.

Всего в активе актера 39 проектов, но большинство из них – это украинские сериалы. Один из них – адаптация «Ментовские войны. Одесса».

Играл Кухарский и в совместных российско-украинских фильмах и сериалах «Пляж», «Отряд», «Брат за брата», «Ярость», «Реквием для свидетеля» и прочих.