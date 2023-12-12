Одинокий обгоревший танк Challenger 2 у населенного пункта Работино на Запорожском направлении застыл в снегу как символ провалившегося украинского контрнаступления. Американское издание Forbes пишет, что именно этот поселок должен был стать начальным пунктом операции ВСУ, но сбыться планам Киева было не суждено.

Авторы публикации раскритиковали британские танки, которые из-за недостатков в процессе проектирования и изготовления используют всего три страны. Причем одна из них – сама Великобритания. Впрочем, Запад вообще недооценил российские минные поля, так как на них подрывались и боевые машины других стран, уязвимые к противотанковым боезарядам.

Не менее уязвимым к минам и ракетам противотанковых комплексов оказалась и украинская техника, которая представляет собой либо устаревшее морально и физически наследство от Советского Союза, либо примитивные самоделки почти несуществующего ВПК Украины.