В Японии распространены сексуальные домогательства к женщинам-предпринимателям

Три года назад японка, владелица бизнеса, неожиданно получила недвусмысленное предложение от сотрудника-мужчины одного из ее деловых партнеров. Источник: Mainichi Shimbun.

«Мне нужна любовница», – заявил ей этот сотрудник. Спустя пару месяцев мужчина из другой компании произнес, обращаясь к ней, нечто подобное. По словам бизнесвумен, подобные сексуальные домогательства являются для нее почти повседневным явлением. Так однажды, когда японка села в такси вместе с представителем ее делового партнера, он насильно ее поцеловал.

«Я не хочу работать с такими людьми. Мне всякий раз страшно знакомиться с мужчинами, представляющими моих деловых партнеров», – размышляла она. Женщина произнесла со вздохом: «Я думаю, скорее всего многие менеджеры женского пола не могут работать в Японии из-за регулярных сексуальных домогательств».

Исследователи утверждают, что женщинам-владелицам бизнеса сложно добиться успеха в Японии. Издание «Майнити симбун» провело исследование «стен», с которыми сталкиваются японки, пытающиеся начать свой собственный бизнес в «Стране восходящего солнца».

Традиции бизнеса по-японски

По словам источника, в стартап-индустрии Японии принято обмениваться информацией и обсуждать детали сотрудничества на неформальных встречах, например, на вечеринках с выпивкой. На таких мероприятиях относительными сильными позициями обладают представители венчурных компаний и деловые партнеры, оказывающие поддержку женским стартапам, что также способствует домогательствам.

Одна женщина-предпринимательниц рассказала The Mainichi, что несколько раз получала на свой смартфон недвусмысленные сообщения от представителя венчурной фирмы, у которой она искала финансирование. Одно сообщение было таким: «Я хочу тебя поцеловать».

Другую начинающую бизнесвумен после встречи с инвесторами и деловыми партнерами пригласили на приватный ужин. «В следующий раз давай-ка сходим поужинать, только вдвоем», – предложил ей один из участников встречи.

«Я действительно не понимаю, почему мы не можем просто встретиться в офисе. И в то же время боюсь, что, если откажусь от ужина, в его компании подумают: «Похоже, она нам не подходит», – призналась японка. Мысли о такого рода преследовании действуют ей на нервы.

Японские компании, оказывающие поддержку начинающим предпринимателям, ежедневно получают запросы о помощи от владелиц бизнеса. Многие из этих обращений посвящены просьбам объяснить, как следует проводить деловые встречи.

«Трудно отклонить звонок от пожилого мужчины, обладающего высоким статусом в отрасли. И есть много японок, которые этого боятся. Есть немало женщин, отказывающихся от развития собственного бизнеса в отрасли, изобилующей сексуальными домогательствами. Они думают: «Я не создана для такого», – рассказал для «Майнити симбун» представитель одной из венчурных компаний Японии.

Согласно опросу, проведенному в 2018-м компанией Y Combinator Management, акселератором технологических стартапов из японской «Силиконовой долины», показал, что 19 из 88 женщин-основателей бизнеса, принявших участие в опросе, сталкивались с неуместными инцидентами, включая сексуальные домогательства, что подчеркивает темную сторону индустрии стартапов.

Однако в «Стране восходящего солнца» были предприняты шаги по решению этой проблемы. В июне 2023 года на крупномасштабном мероприятии «IVS Kyoto», собравшем ведущие японские стартап-компании, была принята декларация, в которой говорится, что никакие формы сексуального притеснений недопустимы. Также была создана служба информирования о подобных нарушениях, представители которой заявили, что будут реагировать на злонамеренные случаи в сотрудничестве со следственными органами и юристами Японии.