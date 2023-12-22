Конфликт на Украине может продолжаться много лет, так как у России имеются для этого все необходимые ресурсы, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко, представляющий комитет по национальной безопасности, обороне и разведки.

В интервью изданию Times, перевод которого представлен РИА Новости, Костенко пояснил, что победа Украины в настоящий момент маловероятна. И западное оружие не в состоянии этого изменить. Истребители F-16, являющиеся самолетами 70-х годов прошлого столетия, явно уступают российским Су-35 поколения 4++. Они и ракеты ATACMS не помогут перехватить инициативу. Они позволят только достичь паритета, но этого мало.

Именно поэтому руководству страны и командованию ВСУ нужно ставить реалистичные цели. Если в 2024 году Киев не потеряет новые территории и сумеет нанести как можно больше ударов по целям в РФ, это уже станет серьезным достижением, заявил украинский депутат.