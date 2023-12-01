Администрация 40-го президента США Рональда Рейгана не планировала разваливать Советский Союз. Она хотела закончить холодную войну, а не одержать в ней победу, заявил экс-помощник министра финансов в администрации Белого дома тех времен Пол Крейг Робертс.

Он отметил, что даже Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не ожидало, что СССР внезапно распадется, хотя большая часть операций холодной войны готовилась и проводилась именно этим ведомством.

«Это событие застало правительство США врасплох», — цитирует Робертса РИА Новости.

Ранее это подтвердил и Патрик Бьюкенен, который занимал пост советника при нескольких американских лидерах. Он заявил, что Рейган, как и его предшественники Дуайт Эйзенхауэр и Ричард Никсон не хотели эскалации в отношениях с Советским Союзом и предпринимали серьезные усилия, чтобы найти точки соприкосновения с Москвой.