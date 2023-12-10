Певица Надежда Бабкина не падала в обморок во время съемок и чувствует себя вполне нормально, рассказали в театре «Русская песня».

Заместитель директора культурного учреждения Сергей Рябов пояснил, что исполнительница в какой-то момент почувствовала себя плохо и ей пришлось вызвать врача. Но сознание она не теряла.

«Надежде Георгиевне стало нехорошо, это правда. Было связано с тем, что очень душно в студии и выступали перед ребятами, приехавшими из зоны СВО. Надежда Георгиевна сказала эмоциональную речь и случайно переволновалась, скажем так», — рассказал Рябов порталу РБК.

Он также добавил, что госпитализация Бабкиной не потребовалось, после окончания съемок она уехала домой.