Во вторник, 5 декабря, умерла 73-летняя актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова. В культурном учреждении сообщили РИА Новости, что причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.

Советская и российская артистка с 1993 года служила в театре Et Cetera, которым руководит Александр Калягин. Кроме того, она снималась в целом ряде фильмов и сериалов. Наиболее известные из них – это «Склифосовский», «Мосгаз. Дело № 8: Западня», «Заступники», «Топи» и прочие.

В 1998 году Владимирова была удостоена звания заслуженной, а спустя 10 лет, в 2008 году – народной артистки России.

«После тяжелой болезни скончалась народная артистка России, ведущая актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова на 74-м году жизни», — сообщили 5 декабря в театре.

Дата прощания с актрисой и ее похорон будет объявлена позже.