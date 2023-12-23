Президент России Владимир Путин не бросает слова на ветер, поэтому его заявление о русской Одессе может означать только одно – совсем скоро «жемчужина у моря» окажется под контролем РФ, уверен бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он отметил, что в ходе специальной военной операции российским ВС в любом случае нужно освобождать Одессу. Это позволит заблокировать доступ Украины к Черному морю, а также обезопасить себя от нападок Великобритании и Соединенных Штатов. Эти страны стали слишком вольготно чувствовать себя в Черноморском регионе, но это ненадолго, передает РИА Новости.

Напомним, 14 декабря Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что Крым и причерноморские земли никогда не имели отношения к Украине, а Одесса является русским городом. По мнению Риттера, в этих словах заключен глубокий смысл, так как российский лидер ничего не говорит просто так.