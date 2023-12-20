США придумали, как увеличить количество боезарядов для ЗРК Patriot, отправляемых на Украину. Они собираются воспользоваться возможностями экспорта зенитных ракет из Японии.

В ближайшие дня Токио объявит о смягчении правил экспорта вооружений, что позволит США поставить на Украину несколько десятков дополнительных боезарядов для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Благодаря этому Вашингтон сможет преодолеть дефицит средств для военной помощи Киеву как минимум в части противовоздушной обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Washington Post.

В публикации говорится, что пока США сами не в состоянии помогать Украине, они воспользуются для этого возможностями, предоставляемыми союзниками по Североатлантическому альянсу. Зенитные ракеты будут отправлять напрямую из Японии в Киев.