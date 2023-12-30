Польские ВС утром 29 декабря сражались в своем воздушном пространстве с неопознанным летающим объектом и проиграли, пишут пользователи социальных сетей. Они интересуются, почему истребители, поднятые в небо из-за «ракетной галлюцинации» Варшавы, не открывали огонь по НЛО.

Военные польской ПВО сообщили, что подняли в воздух самолеты. Однако объект был всего один, он не стремился поражать какие-либо цели и быстро покинул воздушное пространство страны. На это ему потребовалось всего три минуты, которых не хватило на принятие решения о перехвате НЛО.

Пользователи отмечают, что заявлениями о «большом черном объекте» Польша растрезвонила на весь мир, что у нее «дырявая ПВО». Также в интернете появилось много шуток по поводу заявлений Варшавы о том, что это была российская ракета.