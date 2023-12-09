Певица Вера Брежнева надеется выступать на «русских новогодних корпоративах, требуя 50 тысяч евро за выступление и еще 25 000 – на расходы. Это следует из якобы райдера исполнителя, который опубликовал телеграм-канал Mash.

Брежнева также требует, чтобы для трансфера использовался автомобиль Mercedes S-класса с Wi-Fi, в салоне которого во время поездки нужно гасить свет. Чтобы он не включался даже при открытии дверей, нужно заехать в сервис, а также на заправку. Встречать певицу в аэропорту необходимо с табличкой с надписью VERA (это новый сценический псевдоним).

В отеле Брежневой требуется усиленная охрана и отсутствие видеокамер, окна в номере должны быть зашторены. Съемка видео и фото на самом мероприятии запрещены. Одно из главных условий – полная конфиденциальность.

В гримерной певице нужно подавать фрукты, имбирь, чай, лимон, мед и мяту.