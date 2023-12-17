Телеграм-канал SHOT опубликовал видеозапись уничтожения украинских дронов самолетного типа над Морозовском в Ростовской области.

На кадрах запечатлена яркая вспышка, указывающая на попадание зенитной ракеты по вражескому БПЛА, которая сопровождается сильным взрывом.

Авторы публикации предполагают, что ВСУ намеревались атаковать военный аэродром «Морозовск», но дежурные силы противовоздушной обороны своевременно обнаружили угрозу и устранили ее, уничтожив беспилотные аппараты.

Кроме того, ранее сообщалось о двух сбитых БПЛА над Волгоградской областью. Киев пытался атаковать и Липецкую область, но с тем же результатом – все дроны уничтожила ПВО.

Во всех случаях разрушений и пострадавших нет. Официальная информация пока отсутствует.