Певица Алла Пугачева с супругом комиком Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) и совместными детьми покинули Россию после начала СВО на Украине. Звездное семейство сейчас проживает на Кипре. В Сети появились кадры, как супруги проводят свое свободное время.

Пугачева и Галкин были замечены на совместной прогулке. Примадонна была одета в белую рубашку и брюки, а ее муж в темно-синий костюм в стиле кэжуал. Знаменитости согласились дать автографы встретившим их поклонникам.

Ранее сообщалось, что Алла Борисовна ненадолго возвращалась в Россию. Примадонна посетила семейный особняк, расположенный в деревне Грязь. Затем она направилась Тверь, где в известной музыкальной студии записала несколько треков. Сейчас супруги проживают в Лимасоле в своих апартаментах, расположенных в ЖК на первой линии от моря. На Кипр они переехали из Израиля в октябре 2023 года из-за обострения палестино-израильского конфликта.