В Южно-Сахалинске обнаружили тело пропавшего несколько дней назад 26-летнего местного жителя. Его достали из реки Рыбная в Долинском районе, сообщил портал «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет России.

По предварительной информации, молодого человека убил его 33-летний знакомый. Потерпевший находился у него в гостях, где оба употребляли алкогольные напитки в компании сожительницы подозреваемого.

В какой-то момент между мужчинами началась ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес несколько ударов в грудь гостя острым предметом.

Чтобы замести следы убийства, подозреваемый воспользовался помощью своей родственницы и ее знакомого. Сейчас ранее судимый мужчина арестован, следствие продолжается.