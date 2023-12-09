«Росгосстрах» назвал самые популярные у россиян страны для отдыха в зимний период. Страховая компания отметила, что первое место занял Китай, которые в прошлые годы очень редко попадал в лидирующую тройку.

При этом количество граждан, приобретающих полисы для выезда за рубеж, в этом году уменьшилось на 39 процентов. Связано это с ростом доллара и евро, из-за которого далеко не все россияне готовы отправиться за границу на длительный период.

Помимо Китая, популярными направлениями остаются Вьетнам, Таиланд и Индия. В прошлом году в рейтинге первой оказалась Индонезия, но сегодня она уже менее востребована.

Также россияне намереваются отдыха и в Европе, где наиболее популярными странами оказались Испания и Италия.

Ранее эксперты предложили гражданам России отправляться на Новый год в Бахрейн, Индию или Абхазию, которые являются самыми бюджетными направлениями.