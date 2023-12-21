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В Праге во время стрельбы в университете на площади Яна Палаха погибло 10 человек. Еще 9 с ранениями различной степени тяжести госпитализированы, сообщает ТАСС.

В данный момент выясняется, есть ли среди пострадавших российские граждане. Этим вопросом занимаются представители посольства РФ в Праге.

В чешской полиции сообщили о нейтрализации стрелка. Также правоохранители заявляют, что напавший был один, информации о сообщниках нет.

Из здания факультета, ставшего целью нападения стрелка, эвакуировали всех находившихся там людей. До этого люди были вынуждены прятаться за выступами зданий и на крыше, так как преступник использовал оружие с оптическим прицелом и вел огонь на поражение.