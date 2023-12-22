Заслуженный артист России, актер театра и кино Борис Матвеев ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом в Телеграм-канале сообщает руководство Большого театра кукол (БТК).

«С горечью сообщаем трагическое известие – умер Заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев. Борис Иванович работал в нашем театре с 2003 года. Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», – информирует руководство театра.

В театре Борис Матвеев запомнился зрителям своими ролями в таких спектаклях, как «Щелкунчик или рождественские сны и видения Мари Штальбаум» (играл Папу), «Покаяние и прощение» (играл Станционного смотрителя), «Большое путешествие маленькой Ёлочки» (играл Прадедушку Елочки) и «Холстомер» (играл Конбшего). Зрители отечественных сериалов знают актера по его ролям в «Убойной силе» и «Улице разбитых фонарей».