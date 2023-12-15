Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в нападении на девочку-подростка в Перми. Следователи открыли уголовное дело в отношении мужчины, который пытался затащить 12-летнюю девочку в заброшенный подвал днем 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

«Злоумышленник схватил ребенка и переместил ее к зданию, пытаясь попасть с несовершеннолетней в подвал. В этот момент потерпевшей удалось позвонить по телефону родственнице, включив телефон на громкую связь. Получив ответ на телефонный вызов, она начала громко кричать, сообщая о происходящем, в связи с чем подозреваемый прекратил свои противоправные действия и с места преступления скрылся», – говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Подозреваемый был объявлен в розыск, после чего его задержали сотрудники полиции. В настоящий момент суд рассматривает вопрос о заключении маньяка-педофила под стражу. Известно, что подозреваемый в нападении на девочку мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.