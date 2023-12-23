Рядом с населенным пунктом Великодолинское в Одесской области пророссийские партизаны подорвали эшелон с вооружением НАТО для Украины.

Украинские медиаресурсы сообщают, что в железнодорожном составе перевозили военную помощь из Германии. Мощный взрыв уничтожил 155-миллиметровые снаряды, которые были так необходимы ВСУ на передовой, боеприпасы для немецких танков Leopard, разведывательные беспилотные аппараты Vector, а также средства радиоэлектронной борьбы и ПВО.

«Московский комсомолец» отмечает, что другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось о шести взрывах в оккупированном киевским режимом Херсоне. Назначенные Украиной представители местной власти заявили о выходе из строя объекта инфраструктуры без уточнения подробностей.