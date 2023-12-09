В Новосибирске правоохранительные органы проверяют факты, запечатленные на видео с избиением в туалете одной из школ города девочки-сироты.

Пресс-служба ГУМВД России по Новосибирску сообщила, что личности самой школьницы и ее законного представителя уже установлены. В настоящий момент осуществляется поиск подозреваемых в избиении.

Прокуратура Новосибирска заявила, что займется оценкой действий органов профилактики преступлений среди подростков и администрации школы.

Также к делу подключились представители Следственного комитета, который начал проверку на предмет выявления незаконных действии в отношении несовершеннолетней.

Видеозапись с жестоким избиением школьницы, которую воспитывает бабушка, появилось в телеграм-канале «ЧП-Новосибирск». Заявления в полицию от пострадавшей не поступало, проверка правоохранительными органами проводится на основании фактов в записи.