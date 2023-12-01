В Николаевской области прогремела целая серия сильных взрывов, рассказали жители региона. Они также отметили, что практически всю ночь на 1 декабря в области звучала сирена воздушной тревоги.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщали об опасности взрывов на территории Николаевской области и после 8 часов утра по московскому времени. Речь шла о беспилотных аппаратах «Герань-2», которые летели на регион со стороны Херсонской области.

Местные власти и официальный Киев пока не предоставляют подробной информации о взрывах.

Напомним, ранее мощные взрывы прогремели также в столичном регионе Украины. Тревога была объявлена как по всей области, так и по городу Киеву. Военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что атака тоже осуществлялась дронами «Герань-2».