НАТО не в состоянии быстро найти альтернативу военной помощи США, так как ее просто не существует. Об этом заявила высокопоставленная чиновница Альянса, передает ТАСС.

Источник пояснила, что Соединенные Штаты имеют огромные запасы оружия и могут отправлять их на Украину в минимальные сроки. Остальные страны НАТО ни к чему подобному не способны. Поэтому заменить американские поставки в короткие сроки они не могут.

Также она отметила, что если США откажутся продолжать поставлять помощь Украине, коллективные усилия Североатлантического альянса будут сведены на нет. Немедленной замены американским поставкам не существует, поэтому если Киев что-то и получит, то лишь в мизерных объемах.