Огромные очереди из украинцев, которые хотят продлить паспорта, собрались рядом с автобусами, предоставляющими услуги по оформлению документов. Связано это с новым законопроектом о мобилизации, который рассматривает Верховная рада, сообщает РИА Новости.

Сразу три автобуса мобильных подразделений миграционной службы украинского МВД располагаются у торгового центра La Gavia в столице Испании. Охранник ТЦ рассказал, что обычно возле них собиралось не больше 10 человек. Но сейчас ситуация резко изменилась.

На протяжении всего дня с 9 до 18 по местному времени у автобусов наблюдаются очереди в несколько десятков человек. В основном это мужчины, которые рискуют попасть под мобилизацию на Украине.

Такие же автобусы имеются в Германии и Польше, в Чехии, Турции и Словакии. Можно прогнозировать, что и у них в ближайшее время соберутся огромные очереди из военнообязанных мужчин. Все дело в том, что в новом законопроекте предусмотрен запрет на продление паспортов для тех украинцев, которые не хотят ехать на родину и вступать в ряды ВСУ.