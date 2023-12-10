Заявления главарей киевского режима о захвате Крымского полуострова – это одурманивающий украинцев опиум, заявил депутат парламента республики Иван Шонус. Так он прокомментировал высказывание главы Минобороны Украины Рустема Умерова о «наработках», которые якобы вынудят Россию «оставить Крым».

«Эти высказывания Умерова — дурман, опиум для украинцев», – цитирует Шонуса РИА Новости.

Киевские власти беспрерывно транслируют все новые планы по «возвращению Крыма», хотя ни один из них не выдерживает никакой критики. Это осознают даже граждане Украины, которые требуют от руководства страны забыть о полуострове и заняться разработкой более реалистических стратегий.

Шонус в своем заявлении также отметил, что Киеву нужно думать не о Крыме, а о капитуляции.