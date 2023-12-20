В ночь на 20 декабря в Кропивницком (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Кировоград) прогремели взрывы. Украинский ресурс «Общественное» сообщил об атаке на город баллистическими ракетами, передает ТАСС.

Жители областного центра сообщают, что воздушная тревога была объявлена уже после сильных взрывов. Это очередной провал ПВО, которая не успела среагировать на удар. Предположительно, он наносился оперативно-тактическими комплексами «Искандер».

В Кировограде располагается военный аэродром Канатово – один из тех, которые активно задействуются Воздушными силами Украины. Не исключено, что целью удара стал именно он. Кроме того, в областном центре находится несколько промышленных предприятий, которые могут использоваться для нужд ВСУ.