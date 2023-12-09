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Вечером 9 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в течение 30 минут в Днепропетровской, а также в Николаевской и Кировоградской областях работала сирена воздушной травоги.

Пока информация о пораженных объектах в Кривом Роге и на территории других регионов не появлялась.

ВС РФ регулярно атакуют прифронтовые и тыловые регионы Украины, уничтожая склады с боеприпасами, оружием и техникой, пункты временного или постоянного размещения боевиков. Кроме того, удары наносятся по энергетической и промышленной инфраструктуре, используемой для военных целей.

Так, утром 8 декабря была проведена атака на порты в Одесской области на Дунае, через которые Запад поставляет оружие для ВСУ.