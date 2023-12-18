Мощный взрыв прогремел в Кременчуге Полтавской области, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Взрыв раздался в городе вечером в понедельник, 18 декабря. При этом воздушная тревога не объявлялась, о чем свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации Украины.

Также ударов по Кременчугу не подтверждало российское Минобороны.

Подробности о взрыве пока неизвестны. Киев запрещает разглашение подобной информации до появления сведений из официальных источников.

Напомним, на прошлой неделе на Украине несколько раз звучали взрывы и только после этого включалась воздушная тревога. Однако эти ситуации были связаны с пусками гиперзвуковых ракет «Кинжал». 18 декабря эти боезаряды не использовались.