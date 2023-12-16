Фото - кадры из фильма

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В знаменитой комедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», снятую Леонидом Гайдаем в 1965 году, нашли странный киноляп.

Напомним, этот фильм состоит из трех веселых новелл, рассказывающих о Шурике, роль которого блестяще исполнил Александр Демьяненко. В последней из них главному персонажу предстоит защитить склад от грабителей.

В одном из эпизодов Шурик гонится за Балбесом (Юрий Никулин) и с ходу перепрыгивает через тележку, которая движется на него по рельсам. Она проезжает мимо, затем сталкивается с большой автомобильной покрышкой, которая лежит прямо на пути и начинает ехать обратно.
В комедии Гайдая «Операция «Ы» обнаружили киноляп в эпизоде с Шуриком и Балбесом
Странность заключается в том, что ни до этого эпизода, ни после него никакой покрышки на рельсах нет. Откуда она так своевременно появилась, знают только создатели фильма.