В комедии Гайдая «Операция «Ы» обнаружили киноляп в эпизоде с Шуриком и Балбесом

В знаменитой комедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», снятую Леонидом Гайдаем в 1965 году, нашли странный киноляп.

Напомним, этот фильм состоит из трех веселых новелл, рассказывающих о Шурике, роль которого блестяще исполнил Александр Демьяненко. В последней из них главному персонажу предстоит защитить склад от грабителей.

В одном из эпизодов Шурик гонится за Балбесом (Юрий Никулин) и с ходу перепрыгивает через тележку, которая движется на него по рельсам. Она проезжает мимо, затем сталкивается с большой автомобильной покрышкой, которая лежит прямо на пути и начинает ехать обратно.



Странность заключается в том, что ни до этого эпизода, ни после него никакой покрышки на рельсах нет. Откуда она так своевременно появилась, знают только создатели фильма.