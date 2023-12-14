Вечером 14 декабря российские ВКС нанесли удары по столице Украине, а также по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Какие именно цели поражены, неизвестно. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат внезапно заявил, что эта информация больше раскрываться не будет, чтобы «не помогать России».

Впрочем, несложно догадаться, что в Староконстантинове удары ракетами «Кинжал» наносились именно по аэродрому с фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и складам с западными ракетами и авиабомбами.

По Киеву, а также по Житомирской области, где также слышали мощные взрывы, никакой информации пока нет.

Отдельные украинские телеграм-каналы обратили внимание на новую тактику ВКС РФ. Истребители МиГ-31К взлетали, сообщали о пусках и якобы уходили на посадку. Но на деле приземлялись они не все, несколько самолетов оставалось в воздухе. Подобное повторялось трижды, провоцируя воздушную тревогу по всей Украине.

В последний раз взлетел только один МиГ, но в воздухе их оказалось сразу шесть. При этом были нанесены реальные удары по целям.