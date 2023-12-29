На Украине дали отбой воздушной тревоги, которая не прекращалась на протяжении трех часов из-за массированных ракетных ударов, передает ТАСС.

Сообщается, что утром 29 декабря тревога сперва была объявлена около 7:30 лишь в некоторых областях, а спустя полчаса уже распространилась по всей территории страны.

Известно, что во время массированной атаки российские ракеты поразили портовую инфраструктуру в Черноморске Одесской области, а также попали по цеху, в котором производились надводные дроны.

После этого прогремело несколько взрывов, сопровождаемых пожарами, непосредственно в Одессе.

Также известно о попадании по военному заводу в Киеве, ТРЦ в Днепропетровске, который использовался для нужд ВСУ и исполнял роль склада, по военным аэродромам в Староконстантинове Хмельницкой и Миргороде Полтавской областей.

Гремели взрывы и в Харькове – местные власти говорят о 22 ракетах, 12 из которых поразили намеченные цели.

По заявлениям спикера Воздушных сил Украины, так много воздушных целей одновременно военнослужащие ПВО еще не видели ни разу с момента начала специальной операции.