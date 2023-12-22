В ночь на 22 декабря в Киеве гремели взрывы, была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов-камикадзе «Герань», пишет Telegram-канал «Политика страны».

По имеющейся на данный момент информации, в очередной раз отличилась украинская ПВО. Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на частный дом в Соломенском районе Киева. Областная военная администрация сообщила о пожаре и работе экстренных служб на месте происшествия.

Кроме того, взрывы гремели в Голосеевском районе Киева, где также пришлось задействовать оперативные службы для ликвидации пожара, и на Поздняках.

Позже стало известно о попадании беспилотника еще и по недостроенному зданию в Дарницком районе. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

На данный момент все возгорания ликвидированы, воздушной тревоги нет.