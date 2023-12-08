В ночь на 8 декабря в Керчи загорелся газопровод. РИА Новости сообщает, что в настоящий момент пожар ликвидирован, но он повредил линию электропередач.

Авария произошла на улице Генерала Петрова, ее причины пока неизвестны и устанавливаются экспертами.

От системы газоснабжения в связи с инцидентом пришлось отключить 30 тысяч человек. Восточная котельная, которая обеспечивала подачу тепла, остановилась. Кроме того, из-за повреждения ЛЭП многие жители Керчи остались без света.

В экстренных службах корреспондентам рассказали, что в 6 часов утра по московскому времени пожар был ликвидирован.

На месте аварии находятся заммэра города Олег Шевченко, а также главы Газсетей, Теплокоммунэнерго и Крымэнерго Керчи.