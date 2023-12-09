В Канаде путешественники встретили медведя, пообедавшего китом

На этой неделе североамериканские медведи и чайки получили неожиданный пир после того, как обнаружили тушу кита, выброшенную на берег территории Нуу-ча-нулт в Британской Колумбии.

Пока федеральные чиновники королевства Канада расследуют причину гибели кита, фотографиями животных, пирующим погибшим морским гигантом, с CBC News поделилась Карен Чарльсон, инструктор по активному отдыху и писательница из Британской Колумбии.

Гибель одного – обед для других

Женщина вместе с супругом приплыли на лодке к месту происшествия от своего дома, расположенного на территории коренных народов хескиат, перед этим заметив все происходившее в бинокль.

«Мы уселись в наше маленькое каноэ, и мой муж доставил нас к этому берегу», – рассказала она в пятницу, добавив, что они попытались кричать и бить веслом по каноэ, чтобы отогнать медведей.

«Один медведь ушел в кусты. Другой медведь посмотрел на нас, но уходить от туши кита не хотел».

Этот черный медведь упорно охранял тушу погибшего животного, выброшенного на берег недалеко от городка Тофино (о. Ванкувер), как это показано на фото, сделанном Карен Чарльсон 2 декабря.

По словам женщины, за десятилетия жизни в этом месте они с мужем видели много китов, выброшенных на берег, но никогда прежде не наблюдали, чтобы медведи питались китовыми тушами. Спустя почти неделю после первого наблюдения за медвежьим пиршеством, как сообщила Чарльсон, пляжный пикник хищников все еще продолжался.

«Мы видим, как черные медведи по нескольку раз приходят к туше кита ежедневно в течение недели», – сказала она.

В своем посте на «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ) Чарльсон написала, что погибшее морское животное оказалось серым китом длиной 9- 12 метров, который, судя по всему, «давно уже был мертв».

Берег китовой кости

По заявлению канадского Управления рыболовства и океанов (DFO), его чиновники постараются расследовать, погибло ли животное по естественным причинам или из-за человека, используя образцы с туши.

«Этот погибший кит находится в очень изолированном месте, он довольно разложился», – сообщила представитель DFO Лара Слоан для CBC News в четверг (7 декабря). «Если животное находится на поздней стадии разложения, определить точную причину смерти может быть невозможно».

За последние пять лет на западном побережье Британской Колумбии были найдены мертвыми несколько десятков серых китов, что вызывает обеспокоенность ученых: морские млекопитающие умирают во все большем количестве и, возможно, из-за столкновений с судами или недостаточной пищи.

По данным DFO, серые киты могут вырасти до 15 метров в длину, достигнуть веса в 40 тонн.

В природоохранном управлении Канады заявили, что разлагающиеся останки кита теперь составляют «важную часть пищевой сети», но чиновники DFO будут оказывать помощь по запросу, если местные коренные народы пожелают забрать какие-либо части погибшего животного для социальных или церемониальных целей.

Карен Чарльсон рассказала в соцсети, что примерно 25 лет назад на берег неподалеку от того же места выбросило еще одного кита, и что она помогала в извлечении его челюсти, которая до сих пор находится в «длинном доме» Нуу-ча-нулт.